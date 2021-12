Kim in Kanye pozabila na zamere in se skupaj poklonila pokojnemu prijatelju

Virgil Abloh je v 42. letu umrl po hudi bolezni, novica o njegovi smrti je javnost in njegove kolege iz modnega sveta presenetila 28. novembra. Kardashianova in West sta pretreseno sprejela novico, nekaj dni za tem pa se udeležila revije, ki sta jo spremljala iz prve vrste. Poslednjo kolekcijo priznanega umetnika, ki je hkrati slavila njegovo zapuščino, sta si ogledala skupaj, v videnem pa je uživala tudi njuna 8-letna prvorojenka.

Westa je smrt kolega močno pretresla. Skupaj sta sodelovala tudi pod okriljem raperjeve agencije Donda. Abloh se je kretivno podpisal tudi pod zunanjo podobo Westovih albumov My Beautiful Dark Twisted Fantasy in Yeezus . Po tem, ko sta sodelovala pri znamki Fendi, je Abloh lansiral svojo znamko poimenovano Off-White ter se leta 2008 zavihtel na položaj umetniškega vodje moškega oddelka pri Louis Vuittonu.

Na modnem dogodku v spomin modnemu velikanu so bili prisotni tudi drugi zvezdniki. Revijo so si ogledali tudi 21 Savage, Lil Baby, Gunna, Metro Boomin, 2 Chainz, Ivanka Trump in Jared Kushner. Po pisti so se sprehodili tudi Quavo, Kid Cudi in Offset.