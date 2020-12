Kim in Kanye predstavila novo poletno obutev, oboževalci se norčujejo

Ameriški raper kot modni oblikovalec žanje številne uspehe, njegovo bogastvo je po ocenah revije Forbes ravno zahvaljujoč vpletenosti v modno industrijo preseglo milijardo evrov. Kljub priljubljenosti kosov z njegovim podpisom pa se na tržišču kot del kolekcij občasno pojavijo tudi artikli, ki nasmejijo oboževalce.

Kanye West je v modnem svetu izredno uspešen, kar mu je prineslo izjemno bogastvo. Kim ga na poti modnega oblikovalca podpira.

Čeprav je imel Kanye Westše pred petimi leti obilo finančnih težav in je bil v velikih dolgovih, je danes povsem drugače. Revija Forbes je letos namreč objavila, da se je 43-letni raper vpisal med milijarderje, za vrtoglave vsote na računu pa se zagotovo lahko zahvali svoji modni znamki, ki je med oboževalci izjemno priljubljena. Superge, ki jih ob začetkih sezon predstavi tržišču, so po pravilu razgrabljene v prvih nekaj urah, čeprav so nekatere od modnih stvaritev pogosto predmet kritike.

Tudi tokrat so se odzvali oboževalci. Z ženo Kim Kardashian sta namreč predstavila najnovejšo kolekcijo poletne obutve. V javnosti je završalo, mnogi raperjeve estetike ne razumejo in so se iz natikačev hitro ponorčevali. Številne namreč spominjajo na slane prigrizke.

West je obilo uspeha v modnih vodah dosegel z uspešnimi sodelovanji z znamkami kot sta GAP ter Adidas. Njegovi 'vizionarski' športni čevlji so sicer naleteli na nekaj posmeha, vendar so bili hkrati tudi izjemno komercialno uspešni. Čeprav so jih primerjali z obutvijo znamke Crocs, jih je bilo vseeno mogoče zaslediti na nekaterih zvezdnikih.

Natikači, ki jih bodo lahko bodoči kupci obuli v poletni sezoni, pa so v dizajnu zloglasne superge še presegli. Za vse, ki jim je blizu nenavadna in ekstravagantna obutev, jih bodo v svojo kolekcijo lahko dodali že za nekaj več kot 50 evrov.