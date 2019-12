Kim in Kanye šestletni hčerki podarila Jacksonovo jakno v vrednosti 60.000 evrov

Kim Kardashian West in Kanye West sta svoji šestletni hčerki North West za božič podarila jakno pokojnega glasbenika Michaela Jacksona v vrednosti 60.000 evrov.

Šestletna North West, hčerka resničnostne zvezdnice Kim Kardashian West in glasbenika Kanyeja Westa, je med letošnjimi prazniki prejela že svoje drugo darilo, kakršnega otroci njene starosti navadno niso deležni. Slavna starša sta ji namreč najprej podarila prestižno ročno torbico znamke Birkin, za katero so kritiki podali oceno, da spada v cenovni razred med pet in deset tisoč evrov, za božično darilo pa sta ji podarila jakno pokojnega glasbenika Michaela Jacksona v vrednosti približno 60.000 evrov.

North West z ročno torbico znamke Birkin. FOTO: Profimedia

''Za božič sva s Kanyjejem North podarila to jakno ... To je bila jakna Michaela Jacksona, ki jo je nosil, ko so ga fotografirali z Elizabeth Taylor. North je njegova velika oboževalka.''Tako je v videoposnetku, ki ga je objavila v svoji Instagram zgodbi, povedala Kim, ki je kasneje delila tudi fotografijo oblačila s pripisom:''To je dejansko jakna Michaela Jacksona.''

Jakna pokojnega Jacksona na dražbi oktobra letos. FOTO: Profimedia