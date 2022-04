Kim in Kanye v času ločitvenega postopka nista spregovorila celih osem mesecev

Kim Kardashian in Kanye West v preteklem letu nista komunicirala celih osem mesecev. Dolga tišina med nekdanjima zakoncema se je pričela v obdobju, ko je zvezdnica vložila zahtevo za ločitev, to se je zgodilo februarja 2021 . ''Občasno sva se pogovarjala, kasneje ob pričetku ločitvenega procesa pa sva kar osem mesecev preživela, ne da bi sploh spregovorila,'' je Kardashianova dejala v intervjuju v sklopu podcasta z voditeljico Amando Hirsch.

''Kasneje sva znova začela govoriti in nato sem se udeležila premiere albuma Donda,'' je nadaljevala in dodala, da je West kljub vsemu prihajal na njen dom, da se je srečal z njunimi štirimi otroki. Ob dejstvu, da nista v najboljših odnosih, je Kim izrazila tudi upanje, da bosta otroke, kljub vsemu, vzgajala složno.

41-letnica in tri leta starejši raper sta se znova našla ob koncu lanskega poletja, takrat sta otroke, 8-letno North , 6-letnega Sainta , 4-letno Chicago in 2-letnega Psalma , popeljala na družinski izlet v San Francisco.

Podjetnica, ki stoji za znamko Skims, je uradno samska od letošnjega marca. V intervjuju se je spomnila tudi trenutkov, ko je ločitev staršev na lastni koži doživela kot otrok, ob razvezi Kris Jenner in pokojnega Roberta Kardashiana. Razšla sta se po 13 letih zakona: ''Spominjam se, da sta mama in oče preživljala težke čase. Vzelo nam je nekaj časa, da smo se prilagodili, vse to sem že doživela.'' Ob tem je dejala, da jo, vzponom in padcem navkljub, z Westom povezuje mnogo ljubezni: ''Vedno bomo družina. V sebi nosiva ljubezen, ki jo čutiva do otrok, izredno rada z njimi preživljava skupni čas.''