Kim in Kanye v porodnišnici. Na poti je četrti otrok

Očitno je na poti novi otrok v klanu Kardashian. Novico je razkrila Khloe Kardashian , ko je v oddaji povedala, da se ji Kim ne more pridružiti, saj je morala pohiteti v porodnišnico: "Nadomestna mati, ki jo je Kim izbrala za svojega otroka, je začela s porodom. Zato so vsi v porodnišnici ..."

Novica, da Kim in Kanyepričakujeta četrtega otroka, je odjeknila na začetku leta. Tudi tokrat sta se odločila za nadometno mater, Kim namreč zaradi zdravstvenih težav ne sme več zanositi. Slavna zakonca imata že petletno hčerko North, triletnega Sainta in enoletno Chicago. "Oba obožujeta dejstvo, da naokoli teka veliko otrok in da bodo tudi odraščali z več brati in sestrami. Zato si želita, da so približno enakih let," je takrat medijem zaupal vir.

Kim je konec aprila pripravila zabavo za prihajajočega dojenčka, po pisanju tujih medijev naj bi bil fantek. Na zabavi naj bi slavni gosti (Chrissy Teigen, Paris Hilton ...) paru pomagali pri izbiri imena njunega novega družinskega člana. Za zdaj še ni znano, kako bosta slavna zakonca poimenovala novega člana družine.