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Kim in Kanye znova pod isto streho zaradi 13-letne hčerke North

Chicago, 07. 09. 2026 14.06 pred 32 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Tj.Ž.
Kim in Kanye znova pod isto streho zaradi 13-letne hčerke North

North West je pri komaj 13 letih naredila nov velik korak na svoji glasbeni poti. Najstarejša hčerka Kim Kardashian in Kanyeja Westa je v Chicagu nastopila na svojem prvem samostojnem koncertu in pred razprodano dvorano predstavila skladbe s svojega prvenca. Pomembnega večera nista zamudila niti njena slavna starša, ki sta hčerko ponosno spremljala vsak s svojega dela dvorane.

North West, 13-letna hči zvezdnice Kim Kardashian in svetovno znanega raperja Kanyeja Westa, je pred kratkim prvič stopila na oder kot glavna in edina zvezda večera. Svoj prvi samostojni koncert je imela v Chicagu, mestu, kjer je odraščal tudi njen oče. Pomemben trenutek v hčerkini vse bolj resni glasbeni karieri sta spremljala oba starša. Čeprav sta bila Kim in Kanye oba v dvorani, sta se med koncertom držala vsak zase. 45-letna zvezdnica resničnostne televizije je nastop spremljala s prijatelji z enega balkona, 49-letni raper pa s svojo ekipo z drugega.

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Na posnetkih s koncerta je mogoče videti ponosnega Kanyeja, ki je hčerkin nastop pozorno spremljal in ga snemal s telefonom. Tudi ponosna mati je hčerko spodbujala in snemala, nekaj utrinkov pomembnega večera pa je pozneje delila na družbenih omrežjih. Med drugim je pokazala nabito polno dvorano in navdušene oboževalce, ki so pred začetkom koncerta čakali na North. Najstnica je pred razprodanim občinstvom izvedla več skladb s svojega prvenca, ki ga je poimenovala N0rth4evr, predstavila pa naj bi tudi nekaj še neizdanih pesmi. Po koncertu je veliko pozornosti pritegnil tudi Kanyejev odhod iz dvorane. Zaradi množice oboževalcev so ga s prizorišča pospremili varnostniki, medtem ko se je okoli njega zbrala množica ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Northin prvi samostojni koncert je sledil le nekaj tednov po odpovedi njene prve turneje Kimokawaii Tour, na katero bi se morala avgusta odpraviti z raperko Molly Santana. Turneja bi se morala začeti 5. avgusta v Teksasu in zaključiti 17. avgusta v Kanadi. Kljub mladosti pa North oder že dobro pozna. Maja je le nekaj dni po izidu kratkometražnega albuma N0rth4evr prvič nastopila na glasbenem festivalu Rolling Loud v Orlandu, pred tem pa je večkrat nastopila tudi ob očetu. Aprila sta skupaj stopila na oder na Kanyejevem koncertu v Los Angelesu, kjer sta izvedla njuni skupni skladbi Talking in Piercing on My Hand.

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Prvi samostojni koncert je tako še en korak na glasbeni poti 13-letnice, ki je že pred časom jasno povedala, da želi svojo prihodnost graditi prav v glasbi.

Kanye West Kim Kardashian North West koncert podpora staršev

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KOMENTARJI3

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Wolfman
07. 09. 2026 14.35
Prosin, če se le da, da ne bi več strašili otrok s takšnimi članki in slikami!
Odgovori
+1
1 0
hapiness
07. 09. 2026 14.38
pol ni čudno da amerika prihaja k nam, ker še mediji dajejo tako pozornost bedarijam
Odgovori
0 0
hapiness
07. 09. 2026 14.23
s takimi kremplji je popolni inva lid, kdo opravlja osnovne življenske stvari namesto nje??
Odgovori
+1
1 0
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