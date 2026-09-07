Kim in Kanye znova pod isto streho zaradi 13-letne hčerke North

North West, 13-letna hči zvezdnice Kim Kardashian in svetovno znanega raperja Kanyeja Westa, je pred kratkim prvič stopila na oder kot glavna in edina zvezda večera. Svoj prvi samostojni koncert je imela v Chicagu, mestu, kjer je odraščal tudi njen oče. Pomemben trenutek v hčerkini vse bolj resni glasbeni karieri sta spremljala oba starša. Čeprav sta bila Kim in Kanye oba v dvorani, sta se med koncertom držala vsak zase. 45-letna zvezdnica resničnostne televizije je nastop spremljala s prijatelji z enega balkona, 49-letni raper pa s svojo ekipo z drugega.

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Na posnetkih s koncerta je mogoče videti ponosnega Kanyeja, ki je hčerkin nastop pozorno spremljal in ga snemal s telefonom. Tudi ponosna mati je hčerko spodbujala in snemala, nekaj utrinkov pomembnega večera pa je pozneje delila na družbenih omrežjih. Med drugim je pokazala nabito polno dvorano in navdušene oboževalce, ki so pred začetkom koncerta čakali na North. Najstnica je pred razprodanim občinstvom izvedla več skladb s svojega prvenca, ki ga je poimenovala N0rth4evr, predstavila pa naj bi tudi nekaj še neizdanih pesmi. Po koncertu je veliko pozornosti pritegnil tudi Kanyejev odhod iz dvorane. Zaradi množice oboževalcev so ga s prizorišča pospremili varnostniki, medtem ko se je okoli njega zbrala množica ljudi.

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Northin prvi samostojni koncert je sledil le nekaj tednov po odpovedi njene prve turneje Kimokawaii Tour, na katero bi se morala avgusta odpraviti z raperko Molly Santana. Turneja bi se morala začeti 5. avgusta v Teksasu in zaključiti 17. avgusta v Kanadi. Kljub mladosti pa North oder že dobro pozna. Maja je le nekaj dni po izidu kratkometražnega albuma N0rth4evr prvič nastopila na glasbenem festivalu Rolling Loud v Orlandu, pred tem pa je večkrat nastopila tudi ob očetu. Aprila sta skupaj stopila na oder na Kanyejevem koncertu v Los Angelesu, kjer sta izvedla njuni skupni skladbi Talking in Piercing on My Hand.