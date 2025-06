Kim in Khloé nasmejali splet: 'Ko misliš, da se vse vrti okoli tebe'

Kim in Khloé Kardashian sta znani po svojih zabavnih prigodah, tokrat pa sta splet nasmejali s humorno fotografijo. Med obiskom Benetk, kjer sta bili zaradi poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, so ju paparaci namreč ujeli na ladjici. Medtem ko je bila Kim prepričana, da sestra fotografira njo, je Khloé v bistvu posnela sebek. Viralno fotografijo je zaznala tudi Kim in jo delila na svojem Instagramovem profilu. "Ko misliš, da se vse vrti okoli tebe," je dopisala.

Vse oči so bile pretekli teden uprte v Benetke. Tam sta se namreč poročila milijarder Jeff Bezos in Lauren Sanchez, v idilično italijansko mestece pa sta povabila kopico zvezdnikov. Svetovna smetana je več dni pozirala pred številnimi fotografi, ki so jih spremljali na vsakem koraku.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V nekaj dneh, kolikor so bili v Benetkah, so poskrbeli za kopico viralnih utrinkov, med njimi pa je trenutek, za katerega sta poskrbeli zvezdnici Khloé in Kim Kardashian. Ko sta se z ladjico vozili po beneških kanalih, sta zvezdnici želeli ovekovečiti trenutek. V nekem trenutku je Khloé telefon obrnila proti Kim. Ta je mislila, da sestra fotografira njo, v bistvu pa je Khloé posnela sebek. Viralno fotografijo je opazila tudi Kim, ki je na svojem Instagramovem profilu delila trenutek in dopisala: "Ko vedno misliš, da se vse vrti okoli tebe!" Na enem od profilov, ki ga opravljajo Khloéjini oboževalci in na katerem so delili omenjeno fotografijo, se je v komentarjih z nasmejanimi emotikoni oglasila tudi Khloé.