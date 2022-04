Kim in Pete prvič skupaj na rdeči preprogi

Dogodek v losangeleških studiih Goya je na rdečo preprogo privabil mnogo zvezdnikov, največ pozornosti pa je vzbudil par, ki ga fotografi na javnem dogodku skupaj še niso ujeli. Kim Kardashian in Pete Davidson sta se skupaj udeležila premiere novega resničnostnega šova družine Kardashian-Jenner. Temnolasa podjetnica se je odločila za oprijeto srebrno obleko, ki je poudarila njene obline, medtem ko se je Davidson odel v belo majico in črn suknjič.

41-letnica in 13 let mlajši izbranec sta svojo zgodbo pričela pisati jeseni po skupnem nastopu v oddaji Saturday Night Live, kjer se je zgodil tudi usodni poljub. Tega sta izpeljala v sklopu enega od komičnih prizorov, v katerem sta stopila v čevlje Jasmine in Aladdina, v istem mesecu pa so ju nato fotografi ujeli še na vlakcu smrti, kjer sta se prijela za roke.

Paparaci so paru neprestano sledili, tako so se v javnosti pojavile tudi fotografije, ki so njuno zvezo na nek način tudi potrdile, Kim je namreč decembra obiskala igralčev domači State Island.