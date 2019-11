Kim je Madonni priznala, da jo je Prince pred leti spodil z odra

Resničnostni zvezdnici Kim in Kourtney Kardashian sta se udeležili Madonninega koncerta, ki je pred kratkim potekal v Los Angelesu, po nastopu pa sta se z njo družili v njeni garderobni sobi. 61-letna britanska pop ikona ju je pričakala v sproščenem vzdušju in jima ponudila, naj se usedeta, medtem ko je sama zasedla pozicijo na tleh. Kratek posnetek njunega obiska je delila na svojem Instagram profilu, kjer je priznala, da ji je všeč, ko jo obiščejo prijatelji.

Kim ji je najprej namenila kompliment, da je na odru videti fantastično in da so ji bile všeč vse njene preobrazbe, Kourtney pa je sestrini izjavi z navdušenjem prikimala. Kardashianovi sta se strinjali, da je 61-letni glasbenici kljub njeni prepoznavni blond barvi las pristajala tudi lasulja temne barve, Madonna pa je odvrnila, da so njeni naravni lasje tudi v resnici v točno takšnem odtenku – temnem.