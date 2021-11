Kim Džong Un zaradi posnemovalcev prepovedal prodajo usnjenih plaščev

Severna Koreja, sicer znana po svojih strogih življenjskih smernicah, ima nov zakon. Njen vodja, Kim Džong Un, je ljudstvu namreč prepovedal nošnjo črnih usnjenih plaščev, ki so postali leta 2019 popularni prav zaradi njega. To je storil zato, ker so ljudje v želji po plaščih pričeli ustvarjati cenene ponaredke in tako odpravili prepričanje, da nosijo usnjene plašče zgolj višji razredi družbe. Kim Džong Un se je tako otresel modnih posnemovalcev, ki so želeli biti videti kot on.

Kim Džong Un je za prebivalce Severne Koreje sprejel nov zakon na področju mode. V strogi državi je namreč prepovedal proizvodnjo usnjenih plaščev, ki so v zadnjem času postali izjemno popularen modni kos. Oblačilo je postalo izredno priljubljeno leta 2019, ko se je začel voditelj v njem pojavljati na javnih dogodkih. icon-expand Kim Džong Un se je s črnim usnjenim plaščem večkrat pojavil v javnosti. FOTO: Profimedia Ker je šlo za precej prestižen kos oblačila, je v zadnjem času narasla proizvodnja ponaredkov, v katere so se lahko odeli revnejši prebivalci Severne Koreje. To je voditelja izredno zmotilo, saj je menil, da njegov imidž tako postaja cenen, hkrati pa naj bi udarec utrpela tudi njegova avtoriteta. PREBERI ŠE Kimovo sporočilo Bidnu: nova podmorniška balistična raketa Velike količine plaščev naj bi v nedostopno Severno Korejo prišle s pomočjo Kitajske, neimenovani vir pa je Radiu Free Asia zaupal, da so severnokorejske oblasti prebivalcem že naročile, naj plaščev ne nosijo. “Nositi oblačila, ki jih nosi njegova visokost (Kim Džong Un, op. a.), je nečist trend, ki izziva njegovo avtoriteto.”