Kim Kardashian 43. rojstni dan proslavila z zvezdniško obarvano večerjo

Rojstnodnevne večerje Kim Kardashian so se v prestižni restavraciji na Beverley Hillsu udeležile članice njene družine s Kris Jenner na čelu. Tam so bile Khloe Kardashian ter Kendall in Kylie Jenner , manjkala je le visoko noseča Kourtney Kardashian Barker .

Kim je osebni praznik proslavila v družbi slavnih prijateljev. Dogodka so se udeležile manekenka in poslovnica Kimora Lee Simmons, Hailey Bieber, igralka Sofia Vergara ter celo Trumpova starejša hči Ivanka Trump. Manjkali nista niti sestri Malika in Khadijah Haqq ter Lauren Sánchez, zaročenka milijarderja Jeffa Bezosa.

Rojstnodnevne želje so za Kim deževale tudi na spletu. Tam se ji je poklonila odsotna sestra Kourtney, s katero sta se nedavno sprli. "Ljudje mislijo, da so najini spori na televiziji hudi. Ko bi le videli, kako sva se prepirali v srednji šoli," se je pošalila Kourtney in dodala: "Vedno te bom imela rada, želim ti leto, polno sreče in ljubezni."

"Vse najboljše, kraljica," je Kim voščil ameriški raper Diddy, medtem ko je Paris Hilton prijateljičin rojstni dan obeležila z galerijo skupnih trenutkov.