Kim Kardashian ali Kris Jenner? 'Izgledata kot dvojčici'

Kim Kardashian je zagotovo ena od zvezdnic, ki povsod, kjer se pojavi, pritegne obilo pozornosti. Nič drugače ni bilo na pariškem tednu mode, kjer je navdušila z izbiro oblačil, presenetila pa s kratko pričesko po vzoru matere Kris Jenner, s katero sta si zdaj tako podobni, da so bili nekateri najprej prepričani, da je prispela 69-letnica.
Na modni reviji Maison Alaïa je 44-letna Kim presenetila z elegantno in drzno pričesko, ki je presenetljivo podobna tisti, po kateri je njena mama znana že leta. Podobnost je bila neverjetna, vplivnica in podjetnica pa je dodatno pozornost pritegnila z izbiro prosojne črne obleke brez naramnic. Videz je dopolnila z diamantnimi uhani, ujemajočo se črno torbico in čevlji s peto, medtem ko si je čez ramena ležerno ogrnila črn plašč, da bi poudarila oprijeto kreacijo.
'Kris Jenner, kaj pa ti tukaj?'
Njena preobrazba je bila deležna veliko pozornosti tudi na spletu, kjer so številni komentatorji priznali, da so najprej mislili, da se je na tednu mode pojavila njena mama."Mislila sem, da je to Kris," je zapisala ena od oboževalk, druga pa dodala: "Izgledata kot dvojčici." Tretji komentator je izpostavil: "Izgleda točno tako kot Kris, ko je bila mlajša," četrti pa se je spraševal: "Kris Jenner, kaj pa ti tukaj?"
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.