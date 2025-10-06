Kim Kardashian ali Kris Jenner? 'Izgledata kot dvojčici'

Pariz je te dni poln zvezdniških obrazov, v francosko prestolnico pa jih je privabil teden mode. Med hollywoodsko smetano, ki je pripotovala v Evropo, ni manjkala niti modna navdušenka Kim Kardashian, ki pa je presenetila z novo pričesko in zaradi podobnosti s svojo slavno mamo pritegnila še več pozornosti kot običajno.

Kim Kardashian je zagotovo ena od zvezdnic, ki povsod, kjer se pojavi, pritegne obilo pozornosti. Nič drugače ni bilo na pariškem tednu mode, kjer je navdušila z izbiro oblačil, presenetila pa s kratko pričesko po vzoru matere Kris Jenner, s katero sta si zdaj tako podobni, da so bili nekateri najprej prepričani, da je prispela 69-letnica.

Kim Kardashian je z novo pričesko izjemno podobna mami Kris Jenner. FOTO: Profimedia icon-expand

Na modni reviji Maison Alaïa je 44-letna Kim presenetila z elegantno in drzno pričesko, ki je presenetljivo podobna tisti, po kateri je njena mama znana že leta. Podobnost je bila neverjetna, vplivnica in podjetnica pa je dodatno pozornost pritegnila z izbiro prosojne črne obleke brez naramnic. Videz je dopolnila z diamantnimi uhani, ujemajočo se črno torbico in čevlji s peto, medtem ko si je čez ramena ležerno ogrnila črn plašč, da bi poudarila oprijeto kreacijo.

'Kris Jenner, kaj pa ti tukaj?'