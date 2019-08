Kim Kardashian: Bila sem obsedena s slavo

Zvezdnica Kim Kardashian-West je v intervjuju s svojim možem Kanyejem Westom iskreno spregovorila o svoji izkušnji s slavo in bogastvom. Zakonca sta združila moči za septembrsko številko arabskega Voguea, kjer je 42-letni raper dobil priložnost, da svoji ženi zastavi nekaj težkih in precej osebnih vprašanj.

Kim je zaslovela v resničnostnem šovu V koraku z družino Kardashian, kasneje pa je njeno ime postalo eno od najbolj prepoznavnih v svetu mode, zabavništva in zdaj še v reformi kazenskega pravosodja. 38-letnica trenutno študira pravo in ker je uspešno sodelovala z ameriško vlado, je bila iz zapora izpuščena Alice Marie Johnson.

V intervjuju je govorila o tem, da je zaradi bogastva in slave niso jemali kot resno študentko prava. "Obstaja napačno prepričanje, da se mi ni bilo treba učiti in da sem mojo diplomo iz prava kupila, vendar je to popolnoma neresnično," je pojasnila in dodala, da jo ljudje pogosto podcenjujejo, potem pa jih preseneti.