Kim Kardashian: Bivšemu možu Krisu Humphriesu dolgujem opravičilo

Zvezdnica Kim Kardashian je v posebni oddaji ob zaključku šova V koraku z družino Kardashian povedala, da se je nekdanjemu možu Krisu Humphriesu poskušala večkrat neuspešno opravičiti za to, na kakšen način se je spoprijela s koncem njunega 72 dni dolgega zakona in z leto dni trajajočim ločitvenim postopkom, ki je sledil. Voditelju Andyju Cohenu je pojasnila: "Poskusila sem. Mesece sem ga poskušala poklicati." Z gledalci je delila neprijetno zgodbo, ko je nekoč na Krisa naletela v hotelu Beverly Hills. Na večerji, na kateri je bila skupaj s hčerjo North, se srečanje nekdanjih zakoncev ni dobro izteklo: "Videla sem ga in vsi njegovi prijatelji so vstali od mize, ki je bila poleg naše. Vsi njegovi prijatelji so vstali in me pozdravili, on pa me je samo pogledal. Z mano ni želel spregovoriti," je razočarano povedala 40-letnica.