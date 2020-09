Kim Kardashian bo bojkotirala družbena omrežja

Nekateri zvezdniki bodo za en dan zamrznili svoje profile na Facebooku in Instagramu. "Ne morem ostati tiho, medtem ko te platforme dovoljujejo širjenje sovraštva, propagande in napačnih informacij, ki so jih ustvarile skupine, da bi Ameriko razcepili in razdelili na dva pola,"je še zapisala Kardashianova: "napačne informacije lahko zelo vplivajo na izid volitev in spodkopavajo našo demokracijo."

Drugi zvezdniki, ki se bodo pridružili bojkotu, so: Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence, Ashton Kutcherin Katy Perry. "Ne morem sedeti križem rok, medtem ko si te platforme zatiskajo oči pred skupinami in objavami, ki širijo sovražne in napačne informacije," je zapisala Perryjeva. "Te platforme niso bile ustanovljene, da bi širile sovraštvo in nasilje," je prepričan Kutcher.

Organizatorji bojkota so akcijo začeli junija in menijo, da pristojni v podjetjih Facebook in Instagram ne poskrbijo za zaustavitev širjenja neprimernih komentarjev in objav. Skupina se je osredotočila na omenjeni omrežji in WhatsApp. Kampanjo podpirajo različna podjetja, ki se borijo za enakost temnopoltih Američanov, in podjetja, ki se borijo za uresničitev osnovnih človekovih pravic."Bližamo se zelo pomembnim volitvam in pomembno je, da zaščitimo našo demokracijo," so povedali iz skupine Anti-Defamation League, kjer se borijo proti obrekovanju na spletu.