Kim Kardashian bo svojo ločitev dokumentirala v kar dveh šovih

Kim Kardashian je vedno vedela, kako zaslužiti mastne denarce. Njena podjetniška žilica navdušuje že zadnjih 15 let, ko je v javnost pricurljal njen zasebni video in katerega priljubljenost je izjemno dobro izkoristila sebi v prid. Ne le to, ona in njena družina so eni bolj bogatih zvezdnikov v Združenih državah Amerike. In čeprav je družina Kardashian-Jenner najavila, da bo prenehala snemanje resničnostnega šova in da ne bo več dokumentirala svojega vsakdanjega življenja, si je Kim očitno premislila.

Tuji mediji namreč pišejo, da naj bi se zvezdnica odločila dokumentirati svoj ločitveni postopek in zadevo predstaviti v kar dveh resničnostnih šovih. Januarja je namreč zaključila s snemanjem resničnostnega šova Kardashianoviin ravno v tem času je odjeknila novica, da se 40-letnica ločuje.

Nov šov naj bi začeli predvajati že naslednji mesec, v njem pa bomo lahko videli Kimino življenje v času zadnjih devetih mesecev zakona z raperjem. Vir, ki je spregovoril za ameriške medije, je povedal, da Kanyeja v šovu najverjetneje ne bo.