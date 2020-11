Kim Kardashian Tristanu Thompsonu čestitala ob selitvi k Celticsom

Ameriški mediji poročajo, da je Thompson podpisal dvoletno pogodbo, vredno skoraj 16 milijonov evrov. Ob novici so mu na družbenih omrežjih čestitali številni zvezdniški prijatelji, med njimi pa tudi nekateri člani družine Kardashian. Tristan je namreč oče deklice True Thompson , ki se je rodila v zvezi s Khloe Kardashian . Par se je po njegovi aferi z družinsko prijateljico Jordyn Woods februarja 2019 odločil zaživeti ločeno, pred meseci pa sta zakrpala odnose in se znova zbližala.

Čeprav Khloe svojemu nekdanjemu partnerju ni čestitala, pa so se številni oboževalci klana Kardashian - Jenner že razveselili, da resničnostna zvezdnica prihaja v glavno mesto zvezne države Massachusetts. S tviti in komentarji na Instagramu so ji dali vedeti, da je pri njih dobrodošla, čeprav zveze s košarkarjem ni uradno potrdila. Par je zaradi otroka v dobrih odnosih, skupaj pa preživljata tudi družinske počitnice in rojstne dneve.