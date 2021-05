Kim Kardashian covid-19 prebolela pred rojstnodnevnim potovanjem

Zvezdnica Kim Kardashian je zanikala, da je zbolela za covidom-19, ker je s prijatelji odpotovala na Tahiti, kjer je praznovala rojstni dan. Kardashianova je dejala, da je bolezen prebolela že prej, virus pa je dobila od sina Sainta, ki ga je dobil v šoli. Dejala je še, da je simptome imela tudi v času, ko se je pripravljala za pravni izpit.

Ameriški mediji so sestavili časovnico, kdaj naj bi Kim Kardashian prebolela covid-19, ta pa se ujema s časom, ko se je zvezdnica vrnila s potovanja na Tahiti, kjer je s prijatelji praznovala štirideseti rojstni dan. A Kardashianova je to zanikala in dejala, da je res bila pozitivna na novi koronavirus, vendar se je to zgodilo že pred potovanjem, prvi pa je zbolel njen sin Saint.

"Narobe, nihče se ni okužil med potovanjem. Najprej je zbolel Saint, ki se je okužil v šoli, kjer je bil najprej pozitiven eden izmed njegovih sošolcev. Takrat sem tudi jaz dobila prve simptome, zbolela pa sem nekaj dni pozneje, ko sem skrbela zanj," je na družbenem omrežju Twitter zapisala zvezdnica resničnostne oddaje.

V eni izmed oddaj o njeni družini, ki je bila nazadnje predvajana, lahko spremljamo debato med družinskimi člani o njenem pravnem izpitu in Saintovi bolezni. Takrat je zbolela tudi hči North, Kim pa je dejala, da bodo vsi testirani. Vsa družina se je za dva tedna odpravila v karanteno, z njo pa tudi produkcijska ekipa. Kim je dejala, da se je zavzeto učila, čeprav je zbolela in sta bila bolna tudi otroka. Pri učenju ji je pomagal tudi prijatelj, ki je odvetnik, in sicer po videoklicih.

Dejstvo, da Kim ni prej povedala, da je zbolela za covidom-19, se je mnogim zdelo sumljivo, saj je bila zvezdnica vedno zelo odkrita o svojem zdravju. Nekateri so tako sklepali, da je zbolela med oktobrskim potovanjem na Tahiti, za katero je odštela milijon ameriških dolerjev (priblišno 800 000 evrov). "Po dveh tednih raznih preiskav in napotitve vseh v karanteno sem svoje najbližje presenetila s potovanjem na zasebni otok, kjer smo se lahko pretvarjali, da so stvari normalne. Plesali smo, kolesarili, plavali blizu kitov, se vozili s kajaki, si pogledali film na plaži in veliko drugega. Zavedam se, da je za mnoge ljudi v tem času to nepredstavljivo, zato se v takih trenutkih zavedam, kako zelo privilegirana sem v življenju," je zapisala na družbenem omrežju.

Kljub temu zapisu in omembi, da so se strogo držali preventivnih ukrepov, pa se je na zvezdnico vsul plaz kritik. Nekdo ji je odgovoril: "Svoje družine nisem videl že štiri mesece, ker delam v javni službi in sem zgrožen ob misli, da bi se moji najbližji okužili zaradi mene. Upam, da si se imela fino, medtem ko si se pretvarjala, da so časi normalni. Kljub temu se spomni, da nekateri živimo v resničnem svetu."

