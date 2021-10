Kardashianova gostila SNL in s šalami na račun svoje družine navdušila

New York, 11.10.2021, 12:27 | Posodobljeno pred 6 minutami

Resničnostna zvezdnica je s sproščenim nastopom v oddaji Saturday Night Live dokazala, da se je sposobna pošaliti tudi na svoj račun. Številne je navdušila z izjavami o svoji družini in nekdanjem soprogu, dotaknila pa se je tudi svojega videza in intimnega posnetka, ki ji je omogočil prepoznavnost in jo izstrelil med zvezde.