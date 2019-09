Kim Kardashian ima poleg luskavice še eno avtoimunsko bolezen

Na ameriške televizijske zaslone je ravnokar prišla že 17. sezona resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian. V prvi epizodi je zvezdnica Kim Kardashian potožila, da ima zatečene sklepe, glavobole in je ves čas izčrpana, zato je v laboratorij poslala vzorec svoje krvi in nestrpno čakala na rezultate. Njen zdravnik dr. Daniel Wallace pa je jo proti koncu epizode le obvestil, kakšno je njeno zdravstveno stanje.

"Tvoja protitelesa kažejo na lupus in revmatoidni artritis," je dr. Wallace pojasnil in naštel še nekaj težav, ki jih povzroča ta bolezen, med njimi tudi bolečino v sklepih in izčrpanost. Lupus je namreč kronična avtoimunska bolezen, ki najpogosteje prizadene kožo in sklepe, ne prizanaša pa niti ledvicam in pljučem.