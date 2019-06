Kim Kardashian imena linije perila kljub kritikam ne bo spreminjala

Zvezdnica Kim Kardashian je lansirala svojo znamko spodnjega perila za oblikovanje postave Kimono. Takoj po naznanitvi nove linije so jo mnogi obtožili omalovaževanja japonske kulture, saj je beseda 'kimono' ime za tradicionalno japonsko haljo.

38-letna zvezdnica pa se je na kritike že odzvala in obtožbe zanikala. Za New York Times je povedala, da je želela ime znamke povezati s svojim imenom in je tako spodnje perilo poimenovala z izpeljanko iz imena Kim – Kimono. S to gesto ni želela nikogar prizadeti, hotela je le s svojim imenom potrditi, da je perilo resnično lepo in dobro premišljeno.