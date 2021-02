Kim Kardashian in Kanye West: Končala sta in ne govorita

Kim Kardashian, zvezdnica resničnostnega šova Keeping Up With Kardashians, še ni vložila zahteve za ločitev od moža Kanyeja Westa, a po navedbah bližnjega vira je to zgolj še formalnost. Vir je ekskluzivno za E! News povedal, ki da sta Kim in Kanye zaključila:"Končala sta in ne govorita več."

Kim poskuša ostati močna in nadaljevati s svojim življenjem," so še dejali viri. Čeprav se mnogi zavedajo nestabilnega razmerja med Kim in Kanyejem, vir pojasnjuje, da Kim še ni začela formalnega postopka, ker "še vedno dela na logistiki, kako bo oznanila ločitev".

Dobro obveščena oseba v njuni bližini pa kljub temu pravi, da je njuna ločitev ''v njeni glavi že povsem uradna."Medtem pa tudi drugi viri pravijo: "Kanye je prav tako z zakonom dokončno opravil in gre naprej."

V nasprotju s Kim, s katero sta poročena šest let, pa si 43-letni raper želi, da bi njuna ločitev čim prej postala tudi uradna."Vseeno mu je, kakšne prioritete ima Kim, da ne naznani zakonske razveze,"pojasnjuje drugi vir. "Če bo treba bo vložil vlogo za ločitev, še preden bo Kim pripravljena. Ločitve si želi tako kot Kim."

Novica, da sta se razšla, je v javnost prišla na začetku januarja: "Prišla sta do točke, ko že nekaj mesecev nista skupaj preživela časa kot zakonski par ... Videvala sta se zaradi otrok, a sta živela ločeno."

Kim in Kanye sta se poročila leta 2014 v Italiji. Zakonca imata štiri otroke: sedemletno North, petletnega Sainta, triletno hčerko Chicago in 21-mesečnega Psalma.