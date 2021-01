Kim Kardashian in Kanye West: konec ljubezni, čaka ju ločitev

Kot so ameriškim medijem povedali neimenovani viri, je očitno, da je ločitev za resničnostno zvezdnico in raperja neizbežna. Starša štirih otrok sta se razšla, Kim Kardashian pa je že najela eno najboljših odvetnic, ki se ukvarja predvsem z zvezdniškimi ločitvami. Kaj se dogaja s Kanyejem Westom, ni znano.

Ljubezni med resničnostno zvezdnico Kim Kardashian in raperjem Kanyejem Westom ni več. Zakonca sta se po burnem letu 2020 odločila za razhod, na vidiku pa je tudi uradna ločitev, poroča Page Six. Kot pišejo ameriški mediji, naj bi Kim že najela odvetnico, in sicerLauro Wasser, bolje znano kot odvetnico, ki se ukvarja predvsem z zvezdniškimi ločitvami.

icon-expand Po šestih letih zakona je konec. FOTO: Profimedia

"Razhoda sicer ne obešata na veliki klin, a med njima so stvari zaključene," je povedal neimenovani vir: "Kim je najela Lauro Wasser in že sta se začeli pogovarjati o dogovorih ob ločitvah, o poravnavi."

40-letne Kim že nekaj časa niso videli s poročnim prstanom, 43-letni Kanye pa že nekaj časa živi na svojem ranču v Wyomingu. Tam je bil tudi med božično-novoletnimi prazniki, poročajo tuji mediji. "Kim je poskrbela, da je Kanye v Wyomingu, zato da sta lahko živela ločeno in predvsem, da se je lahko mirno pripravila na razhod in ločitev. Kim ima vsega dovolj. Ona je z njim opravila." Vir je dodal tudi, da Kim že dlje časa ve, da je ločitev na vidiku, a jo je skrbelo moževo zdravstveno stanje, ki se je lani še poslabšalo. Spomnimo: Kanye boleha za težko obliko bipolarne motnje, ki se je lani samo še poslabšala, saj naj bi se raper upiral zdravilom. "Kim je resna, kar se tiče odločitve, da želi biti odvetnica in res si želi pomagati zapornikom, ki so zaprti po krivici. Medtem ko ima ona resne cilje, pa Kanye hodi po svetu in razlaga, da bo predsednik ter ima izpade v javnosti. Kim tega ne more več prenašati. Dovolj ima."

Drugi vir pa je povedal, da se je tudi Kanye zavedno odločil za ločitev, saj naj bi imel dovolj celotne družine Kardashian in njihovega življenja, ki se vrti okoli resničnostnih šovov."Dovolj ima celotne družine. Noče imeti več opravka z njimi," je povedal vir za ameriške medije in dodal še, da naj bi Kanye resničnostni šov Kardashianov opisal kot 'neznosnega'.

Sicer pa se že več mesecev šušlja, da naj bi med njima škripalo. Lani je namreč Kanye celo tvitnil, da bo v kratkem vložil prošnjo za ločitev, saj je izvedel, da Kim hodi v zapor na obisk k raperju Meeku, kar mu očitno ni bilo po godu. A ne le to, Kanye je Kris Jenner, svojo taščo, primerjal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong-Unom in jo nazival z Kris Džong-Un. Trdil je tudi, da ga želijo Kardashiani spraviti v psihiatrično kliniko proti njegovi volji. Zdaj so v medije prišle podrobnosti Kiminega 40. rojstnega dne. Kanye naj bi na praznovanje zamujal. Prinesel naj bi svoje darilo, s katerim je Kim pripravil do joka (podaril ji je hologram njenega pokojnega očeta Roberta Kardashiana, op. a.), ni se želel slikati ali pojaviti na kateri od objav na Instagramu in dokaj hitro je zapustil razkošno praznovanje, zdaj piše Page Six.

Vir je povedal tudi, da bo največje jabolko spora v ločitvi njun dom v Calabasasu, ki ga je Kanye v celoti prenovil po svojem okusu. Svoj dom je ob končani prenovi poimenoval'oaza čistoče in svetlobe'.Za dom naj bi pred prenovo plačala vrtoglavih 37 milijonov evrov, za obnovo v omenjeno oazo pa sta plačala dodatnih 17 milijonov evrov. "Kim želi prepričati Kanyeja, naj njej in otrokom pusti njihovo domovanje, saj je to njihov dom, to je kraj, kjer odraščajo in imajo nanj lepe spomine,"je povedal vir in dodal: "Poleg tega je ona lastnica ozemlja in stvari v hiši. Kanye pa je uradni lastnik nepremičnine. Oba sta veliko vložila v obnovo doma."

Kot je še povedal vir, to ni prvič, da se zakonca West pogovarjata o ločitvi, da pa se bo ločitev tokrat res zgodila. To bo za Kim že tretja ločitev. Pred Kanyejem je odvetnico Wasser najela v ločitvi od košarkarja Krisa Humpriesa. Odvetnica je pri ločitvah pomagala tudiAngelini Jolie, Britney Spearsin Johnnyju Deppu. Trenutno ni dosegljiva za komentar, pišejo ameriški mediji. Toda losangeleška odvetnica je dobro znana po tem, da se zelo zavzema za svoje stranke in da se z njimi zaupno pogovarja o dogovorih in poravnavah, še preden vložijo ločitvene papirje na sodišče. Ločitve v Los Angelesu so veliko bolj javne kot na primer v New Yorku, zato se zvezdniki velikokrat za pomoč obrnejo k Wasserjevi, ki velja za zaupanja vredno in informacij ne izdaja javnosti. Kim in Kanye sta se poročila leta 2014. Njuna italijanska poroka je bila predstavljena tudi v resničnostnem šovu družine Kardashian. Zakonca imata štiri otroke: sedemletno North, petletnega Sainta, triletno hčerko Chicago in 19-mesečnega Psalma. Medijska predstavnika Kim in Kanyeja trenutno nista na voljo za komentarje, piše Page Six.

icon-expand Lanska božična fotografija družine West FOTO: Profimedia