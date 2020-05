Kim Kardashian in Kanye West praznujeta šesto obletnico poroke.

Kim Kardashian in Kanye West sta si poročne zaobljube izmenjala pred šestimi leti v Firencah. 39-letna ameriška zvezdnica in mama štirih otrok je na Instagramu na dan obletnice objavila dve fotografiji. Na prvi se stiska k svojega dragemu in ga poljublja na lica, na drugi pa zakonca pozirata naravnost v kamero.

" Šest let je za nama, pred nama pa večnost. Skupaj so konca ," je zapisala zaljubljena Kim. Na njuno obletnico pa seveda ni pozabila niti Kimina mama Kris Jenner , ki je na Instagramu objavila serijo fotografij slavnega zakonskega para. Zraven pa jima je čestitala za obletnico, zraven pa dodala: " Rada vaju imam ."

Kim in Kanye sta si večno zvestobo obljubila 24. maja 2014 v Firencah, na poroki pa je bila tudi njuna prvorojenkaNorth West. Zdaj, šest let kasneje, imata Kim in Kanye poleg North še Sainta Westa, Chicago West inPsalma Westa.

Kanye je v intervjuju za BBC leta 2013 zelo hvalil svojo ženo, za katero je dejal, da mu je dala vse: "Kim mi je dala družino. Dala mi je vse, tudi podporo." Dodal je še, da je Bogu vsak dan hvaležen, ker je Kim poslal v njegovo življenje in da je presrečen, da je z njo ter da lahko živita skupno življenje.