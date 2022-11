Kim Kardashian in Kanye West uradno ločena

Devet mesecev po tem, ko je bila resničnostna zvezdnica uradno razglašena za samsko, je ločitev med Kim Kardashian in Kanyejem Westom postala uradna. Po podatkih revije People sta se zvezdnika dogovorila za skupno skrbništvo, raper pa mora mesečno plačati 200.000 dolarjev oziroma 195.000 evrov za preživnino. Odgovoren bo tudi za polovico zdravstvenih, izobraževalnih in varnostnih stroškov otrok.

Kanye West in Kim Kardashian

42-letna resničnostna zvezdnica in 45-letni raper imata skupaj štiri otroke: 9-letno North, 6-letnega Sainta, 4-letno Chicago in 3-letnega Psalma. Po dveh letih zveze sta se poročila maja 2014. Javnost je o njunih prvih zakonskih težavah izvedela leta 2020, ko se je West odločil za kandidaturo za predsednika ZDA. Takrat je kar na Twitterju razkril tudi zelo osebne podrobnosti o svoji družini in zakonu. Med drugim je obelodanil, da Kanye trpi za bipolarno motnjo.