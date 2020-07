Kim Kardashian in Kanye West že dlje časa živita ločeno

Po težkih dneh, ki so za zakoncema Kardashian-West, v javnost prihajajo številne novice glede njune skupne prihodnosti. Zadnja od informacij, ki je dosegla njune oboževalce, je ta, da naj bi par že dlje časa živel ločeno. 39-letno Kim so fotografi najprej ujeli med jokom v avtomobilu, v katerem ji je družbo delal soprog, kasneje pa še na letališču, ko je zapuščala kraj, kjer se Kanye West še zmeraj nahaja. Par je bil ujet med intenzivnim pogovorom, nato pa je po samo eni noči Kim moža pustila samega. Čeprav sta govorice o ločitvi zanikala, za neresnične pa so jih označili vsi iz njunega ožjega kroga, je zanimivo dejstvo, da par že nekaj časa živi ločeno, presenetilo javnost.

43-letni West živi na njegovem 13 milijonov evrov vrednem ranču v Wyomingu, ki je po njegovih besedah najboljši kraj za razvijanje njegove kreativnosti, medtem ko njegova žena stanuje v Los Angelesu, kjer ji družbo delajo njuni otroci in širša družina. Prijatelji pravijo, da Kanye obožuje svoj ranč, to je njegova glavna baza. Res pa je tudi, da imata zakonca v lasti več hiš in stanovanj in se lahko z zasebnimi letali večkrat obiščeta.