Kim Kardashian in Kendall Jenner zaradi govora tarči posmeha

Polsestri sta del resničnostne serije V koraku z družino Kardashian in sta želeli z občinstvom deliti nekaj modrih besed. "Naša družina iz prve roke ve, kako prepričljiva je lahko serija, če v njej nastopajo resnični ljudje, ki so zvesti sami sebi," je začela Kim in neprepričana publika se je začela smejati. Kendall je zmedeno pogledala po dvorani in nadaljevala: "In svoje zgodbe prikazujejo brez filtra in brez scenarija."V tem trenutku se je zaslišal še glasnejši smeh, vendar se Kim ni pustila motiti. "To so nominiranci ..." je nadaljevala.