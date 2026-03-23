Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kim Kardashian in Lewis Hamilton tokrat skupaj v Tokiu

Tokio, 23. 03. 2026 15.30 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Kim Kardashian in Lewis Hamilton

Že nekaj časa se šušlja, da sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton nov parček na zvezdniški sceni. Zaljubljenca svoje zveze nista uradno potrdila, a se vse več pojavljata skupaj, svoje naklonjenosti drug do drugega praktično ne skrivata več. Nedavno sta se tako sprehajala po ulicah Tokia, kjer ju je v družbi Kimine sestre Khloé v objektiv ujela vplivnica Sofia Bella.

Nihče ne upa trditi zagotovo, a dejstvo je, da se med Kim Kardashian in Lewisom Hamiltonom nekaj plete. Zvezdnika sta vse pogosteje videna skupaj, simpatij drug do drugega enostavno ne skrivata več, a za javnost še vedno nista potrdila svoje zveze. Pa četudi še vedno visi v zraku, ali sta zares par ali ne, si zaljubljenca brez slabe vesti privoščita skupna potovanja in se ne obremenjujeta s tem, kdo ju opazi skupaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako sta si nedavno privoščila potovanje v Tokio, kjer ju je ob odhodu iz trgovine ujela znana vplivnica Sofia Bella. TikTokerka je s svojimi oboževalci delila posnetek, na katerem sta Britanec in Američanka, ko skupaj zapuščata eno od trgovin na Japonskem. Družbo jima je poleg varnostnikov pri sprehodu po ulicah delala tudi Kimina sestra Khloé Kardashian. Tako resničnostna zvezdnica kot slavni dirkač sta bila videti dobro razpoložena in sta se povsem sproščeno sprehajala med ostalimi obiskovalci.

Kim Kardashian in Lewis Hamilton skupaj na Super Bowlu.
FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev naj bi zvezdnika obiskala trgovino s poročnimi oblekami, a se je kasneje izkazalo, da to ne drži. Med sprehodom naj bi se tudi držala za roke, a na posnetku to ni razvidno. 41-letnik je v deželo vzhajajočega sonca pripotoval zato, ker ga konec tedna čaka dirka za VN Japonske. Proste dni, preden bo zapeljal na stezo, torej izkorišča za raziskovanje sveta, kot je to v njegovi navadi. 45-letnica je očitno v mesto priletela skupaj s svojim dragim, ali bo zanj držala pesti tudi na dirkah, pa bomo videli kmalu.

Preberi še Sta Kim in Lewis skupaj na dopustu?

Tuji mediji so v začetku februarja prvič poročali, da so Kim in Lewisa opazili skupaj v Parizu. Kasneje sta se skupaj udeležila tudi Super Bowla ter si privoščila dopustovanje v Arizoni. Oba sta na družbenem omrežju Instagram namreč delila fotoutrinke lepot omenjene države in kljub temu, da ju na fotografijah ni, je javnost hitro povezala, da gre za isto lokacijo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kim Kardashian Lewis Hamilton romanca Tokyo Formula 1 zvezdniki paparazzi

Umrl lastnik spletne platforme OnlyFans

Policija javno objavila posnetek aretacije Justina Timberlaka

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
23. 03. 2026 16.26
Pa sem ga imel za inteligentnega človeka.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Človeška evolucija se morda pospešeno spreminja pred našimi očmi
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
dominvrt
Portal
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599