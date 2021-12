Kim Kardashian in Pete Davidson na zmenek v kino

"Hvala, Kim Kardashian, Pete Davidson, Scott Disick in drugi, za večerjo pri Angelini včeraj zvečer. Resnično smo hvaležni, da smo vas lahko postregli, vedno ste dobrodošli," je lastnik restavracije, Vincent Malerba, pospremil objavljeni selfi na Instagramu, na katerem pozira ob Petu in Kim.

Pete, zvezdnik komične drame The King of Staten Island, je ob tej priložnosti nosil udobno toplo jakno in spodaj zeleno majico, pred fotografskim objektivom pa je kazal jezik. Kardashianova se je tokrat odela v črn plašč, na sebi pa je imela tudi obrazno masko. Paru se je na večerji pridružil tudi Scott Disick, ki se je odločil za bel pulover s kapuco in črno majico.