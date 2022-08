Kim Kardashian in Pete Davidson sta se razšla

Kim Kardashian in Pete Davidson sta se po devetih mesecih zveze razšla, poročajo ameriški mediji. Vir blizu para je za Page Six povedal: "Kim in Pete sta se odločila, da bosta zgolj prijatelja. Do drug drugega imata veliko ljubezni in spoštovanja, a sta ugotovila, da je zaradi razdalje in natrpanih urnikov njuno razmerje težko ohranjati." Drugi vir je za tabloid dejal, da je na odločitev vplivala tudi razlika v letih, Pete je namreč 13 let mlajši od 41-letne Kim.