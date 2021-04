Kim Kardashian navdih za serijo Bridgerton

Igralka iz zgodovinske drame Bridgerton je pred kratkim na spletu razkrila, da je bila celotni igralski zasedbi v veliko inspiracijo zvezdnica Kim Kardashian, ki je v preteklosti že izrazila svojo ljubezen do serije. Novica je zvezdnico tako navdušila, da je med drugim igralsko zasedbo prosila, če jih lahko obišče.

Igralka Nicola Coughlan, ki je v zgodovinski seriji Bridgerton odigrala vlogo Penelope Featherington, eno od treh sester družine Featherington, je na svojem profilu na Twitterju zapisala:"Zanima me, ali Kim Kardashian, ki je največja oboževalka Bridgertona, ve, da sta bili prav ona in njena družina velika inspiracija za družino Featherington? O njih smo med kostumskimi vajami ves čas govorili. Mislim, da bi to morala vedeti."

Objava je hitro postala viralna, pod njo pa so številni oboževalci označevali zvezdnico resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian. Ni trajalo dolgo, da je Kim objavo videla in se nanjo navdušeno odzvala: "Kaj?! Navdušena sem! Ali lahko, prosim, pridem na kostumsko vajo? To bi mi polepšalo celotno življenje! Obožujem te, lady W!"

Igralka ji je na prošnjo hitro odgovorila: "Seveda, z veseljem bi te sprejeli. Ali si vedela, da je Mr Pearl, ki ti je naredil korzet za Met Gala, naslednji dan naredil moj korzet za serijo? Del Bridgerton sveta si že veliko dalj časa, kot se zavedaš!"

