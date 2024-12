Kim Kardashian izdala bizaren božični videospot

Ne zamudite filmov Sam doma in Sam doma 2 na POP TV.

Kim Kardashian je dva dni pred božičem izdala videospot za priredbo pesmi Santa Baby. Spot je ustvarila v sodelovanju s svakom Travisom Barkerjem, sicer bobnarjem skupine Blink-182. Kim, ki v spotu nosi kratko platinasto lasuljo, se plazi po hiši, v kateri se dogaja marsikaj. V spotu, ki so ga oboževalci označili za bizarnega, med drugim nastopa tudi zvezdnik filmov Sam doma Macaulay Culkin, ki je za to priložnost nadel kostum božička.

Ne le Kim Kardashian in zvezdnik filmov Sam doma, v spotu je moč videti še moškega, oblečenega v Jezusa, osla, razgaljena dekleta, poslovneže in izklesanega bodibilderja. "A je to božični projekt ali projekt za noč čarovnic? Ker me je strah," je zapisal eden od uporabnikov platforme YouTube. "Ni dovolj prepovedanih substanc, ki bi jih potreboval, da bi to gledal," je dodal drugi, tretji pa: "Želim si, da bi lahko zadnjih pet minut izbrisal iz svojega spomina."