Kim Kardashian je postala odvetnica

Kim Kardashian je uradno diplomirala na pravni šoli. Resničnostna zvezdnica je svojo šestletno izobraževalno pot proslavila z dogodkom, na katerem je bila prisotna tudi njena družina. 44-letnica je veselo novico oboževalcem razkrila z objavo fotografij na družbenem omrežju, kjer je objavila tudi videoposnetek s ceremonije, na katerem so o njej spregovorili njeni mentorji in obeležili njeno uspešno zaključitev štiriletnega pravniškega vajeništva.

"Vsi vi ste bili na tem potovanju z mano," je rekla mama štirih otrok, medtem ko je stala na odru, oblečena v siv pulover, usnjeno mini krilo, črne nogavice in bele petke. Milijarderka je svoje pravne želje in strast do reforme pravosodja prvič delila leta 2019 in od takrat je igrala pomembno vlogo pri pomoči zapornikom, vključno z Juliusom Jonesom, pri omilitvi zaporne kazni.

"Pred šestimi leti je Kim Kardashian vstopila v ta program z močno željo po boju za pravico," je v enem od posnetkov, ki so jih delili, povedala njena mentorica, odvetnica Jessica Jackson. "Brez predavanj na pravni fakulteti, brez bližnjic iz akademskih krogov – samo trdna volja in kup pravnih knjig za prebrati," je povedala in dodala, da je Kardashianova študiju posvetila 18 ur na teden, 48 tednov na leto, šest let zapored. "Skupaj je to kar 5.184 ur pravnega študija. Ta čas si je izborila ob vzgoji štirih otrok, vodenju podjetij, snemanju televizijskih oddaj in udeležbi na sodiščih, kjer je zagovarjala druge," je še dodala.

Zvezdnica, ki je decembra 2021 po štirih poskusih opravila kalifornijski pravniški izpit za študente prvega letnika, znan tudi kot mali pravosodni izpit, mora za opravljanje pravniškega poklica v Kaliforniji še uspešno opraviti zaključni pravosodni izpit.

Fotografije slavnostnega dogodka so zajele tudi njenega petletnega sina Psalma Westa, ki je nosil aktovko, medtem ko je bil oblečen v rumenorjavo obleko in kravato. Njegov videz je navdihnil njegov pokojni dedek, odvetnik Robert Kardashian starejši. Kim je objavila tudi fotografijo sedemletne Chicago West, ki je nosila črno obleko s črtami, njen videz pa je navdihnila njena mama.