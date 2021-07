Kim Kardashian je pri prenovi lepotne znamke pomagal Kanye West

Starleta Kim Kardashian je ta mesec naznanila, da bo avgusta začasno ukinila svojo spletno stran KKW Beauty , saj jo namerava prenoviti. Njeni oboževalci so takoj začeli ugibati, da je razlog za prenovo lepotne znamke ločitev od raperja Kanyeja Westa . Znamka ima namreč v imenu inicialke njenega uradnega imena (Kim Kardashian West), tudi črko W. Oboževalci so zato sklepali, da bo zvezdnica iz imena odstranila prvo črko priimka svojega bivšega partnerja.

Vir blizu zvezdnice je za Page Six razkril, da so predvidevanja oboževalcev daleč od resnice, Kanye pa naj bi pri prenovi znamke svoji nekdanji partnerici celo pomagal. "Zanimivo je dejstvo, da je Kanye pomagal pri izbiri novega imena. Kimina odločitev o prenovitvi ni povezana z opustitvijo črke W v imenu KKW, saj je njen uraden priimek še vedno West. Prenova poteka že nekaj časa in Kanye je Kim celo pomagal najti novo ime znamke." Vir novega imena ni želel razkriti, je pa povedal, da je raper pomagal tudi pri snovanju nove embalaže in celostne podobe.

Resničnostna zvezdnica je novico o začasni ukinitvi spletne strani, na kateri prodaja ličila in druge kozmetične izdelke, sporočila v zgodbi na Instagramu, v kateri je zapisala: "Vse se je začelo s kompletom za senčenje, v zadnjih štirih letih pa se je to razširilo na oči, ustnice, telo in številne neverjetne kolekcije. 1. avgusta opolnoči bomo zaprli spletno mesto KKW Beauty, da se bomo lahko pod povsem novo blagovno znamko vrnili z novimi formulami, ki so modernejše, bolj inovativne in nadgrajene s prestižnim in trajnostnim novim videzom."