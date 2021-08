Kim Kardashian: Kanye mi je pomagal izbojšati mojo samozavest

Starleta Kim Kardashian je gostovala v podkastu We Are Supported By, kjer je odkrito spregovorila o težavah s samopodobo, ki jih je imela v času, ko si je utirala svojo pot med zvezde resničnostne televizije. Povedala je, da jo je na začetku snemanja serije V koraku z družino Kardashian leta 2007 zelo skrbelo, kako jo ljudje dojemajo. Zasluge za izboljšanje njene samozavesti pa je pripisala svojemu bivšemu partnerju Kanyeju Westu: "Prišla sem do točke - morda je na to vplivalo desetletje razmerja s Kanyem, ki mu absolutno ni bil pomemben dejavnik všečnosti ali kako ga ljudje dojemajo, dokler je bil zvest sam sebi - to me je zelo veliko naučilo, da sem samo jaz in živim v trenutku. Ne rabim vsem ugajati, dokler sem to, kar sem in dokler stvari počnem tako, kot si jih sama želim. Kot da bi imela eno življenje, ki ga živim zase."

V nadaljevanju je Kim voditeljicama podkasta Kristen Bell in Monici Padman pojasnila, da se je v preteklosti imela za človeka, ki želi nenehno ugajati ljudem, ampak se je kasneje naučila, da je najboljše, da ustreže zgolj sama sebi, ob tem pa ostaja pozorna, spoštljiva in previdna do občutkov in čustev drugih ljudi okoli nje. "Mislim, da sem se sčasoma naučila biti to, kar sem. Morda je bil vzrok to, da sem bila skupaj z nekom, ki je to resnično čutil v svojem bistvu, ali starost, to, da sem postala mati, izkušnje. Verjetno kombinacija vsega," je zaključila.

Kim se je s Kanyem začela sestajati leta 2012, dve leti kasneje pa sta se poročila. Skupaj imata štiri otroke, osemletno North, petletnega Sainta, triletno Chicago in dveletnega Psalma. Ločitvene papirje je zvezdnica vložila februarja in s tem poskrebla za eno najbolj odmevnih ločitev v letošnjem letu. S Kanyem sta se na sodišču dogovorila o skupnem skrbništvu svojih štirih otrok.