Kim Kardashian kupila prestižni križ, ki ga je nosila princesa Diana.

Londonska avkcijska hiša je uspešno prodala Attallah Cross, diamantno ogrlico s podobo križa, in to za več kot dvakrat večjo vsoto, kot je bila sprva predvidena. Nova lastnica prestižnega kosa nakita, ki ga je v preteklosti nosila tudi princesa Diana , je postala nihče drug kot Kim Kardashian .

Ameriška starleta se je do kosa nakita uspešno prebila s pomočjo predstavnika, ki je v zadnjih petih minutah s ponujeno vsoto premagal drugega ponudnika. Kardashianova je za ogrlico odštela 184 tisoč evrov.

"To je drzen kos nakita s svojo velikostjo, barvo in slogom, ki daje živahno izjavo, ne glede na to, ali gre za vero ali modo – ali pravzaprav oboje," je o križu povedal Kristian Spofforth, vodja oddelka z nakitom pri avkcijski hiši Sotheby's. "Veseli smo, da je ta del dobil novo življenje v rokah še enega svetovno znanega imena," je še dodal.

Obesek, ki so ga leta 1920 izdelali dvorni draguljarji Garrard, po navedbah avkcijske hiše vsebuje kvadratno brušene ametiste v obliki križa, okrašene s krožno brušenimi diamanti v izrazitem cvetličnem dizajnu. Slabih 14 centimetrov visok in devet centimetrov široki križ krasi 5.25 karatov. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja ga je od proizvajalca kupil pokojni poslovnež Naim Attallah, ki ga je večkrat posodil svoji prijateljici, princesi ljudskih src.