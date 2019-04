Kim Kardashian lansirala kolekcijo sončnih očal in šokirala s ceno

Kim Kardashian West se je lotila novega poslovnega podviga: v sodelovanju z blagovno znamko Carolina Lemke Berlin je lansirala lastno kolekcijo sončnih očal, narejenih točno po njenem okusu, cena enega kosa pa je mnoge pustila brez besed.

38-letna Kim Kardashian West pri poslovnih podvigih ne počiva na lovorikah. Resničnostna zvezdnica, ki je v sodelovanju s sestrami vodila nekaj modnih trgovin z lastno blagovno linijo, kasneje lansirala lastno kolekcijo parfumov in ličil ter izdala tudi lastno aplikacijo, se je zdaj lotila novega podviga. V sodelovanju z blagovno znamko Carolina Lemke Berlin je lansirala kolekcijo sončnih očal, katerih dizajn je bil ustvarjen točno po njenem okusu in željah. Presenetila je z izjemno nizko in dostopno ceno: za en kos sončnih očal bo namreč treba odšteti približno 80 evrov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Resničnostna zvezdnica, ki je znana po izstopajočem modnem slogu, ki je nemalokirat pospremljen z oblačili in modnimi dodatki najdražjih in najbolj znanih modnih oblikovalcev, je o svoji odločitvi za tako nizko ceno produkta povedala: ''Želela sem, da je izdelek vrhunske kakovosti in da je hkrati dostopen celotni bazi mojih oboževalcev.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njena kolekcija vključuje sedem različnih modnih stilov, za katere je navdih črpala iz obdobja 90. in katerih povezovalna nota je znanstvena fantastika. Za sodelovanje z znamko Carolina Lemke jo je navdušila njena prijateljica, izraelska supermanekenka Bar Rafaeli. Ta ji je pokazala reklamo, v kateri je sodelovala z omenjeno blagovno znamko in Kim se je zdelo vse skupaj zabavno in zanimivo – nekaj takšnega, česar se je želela lotiti tudi sama.