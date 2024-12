Kim Kardashian: Letos bomo božič praznovali bolj skromno

Kim Kardashian je v intervjuju za Vogue delila praznične načrte svoje slavne družine. Dejala je, da bo letošnjo tradicionalno praznovanje videti nekoliko drugače. Zvezdnica je dejala, da bodo praznovali bolj skromno in manj svečano. "Pri nas se veliko gradi, zato bomo imeli resnično družinsko intimno srečanje, nad katerim sem zares navdušena," je dejala Kim in dodala: "Še vedno pa se bomo lepo oblekli, ker je to v naši navadi," je dodala.

Njena družina je imela v preteklih letih nekaj legendarnih zabav na božični večer. Leta 2018 so priredili zimsko pravljico, za katero so odšteli več kot 1,2 milijona evrov. Leta 2022 je na njej nastopila pevka Sia, preteklo leto pa je bila navidezna tema zabave smučišče. "Šele začeli smo," je Kardashianova povedala za Vogue o praznovanjih, ki so pritegnila naslovnice. "Naši otroci jih imajo radi in zdaj vsi njihovi prijatelji želijo priti. To je tako zabavna tradicija."