Kim Kardashian med nastopom v pogovorni oddaji zmotila glasna sinova.

Kim Kardashian se je nedavno odločila, da bo svojima sinovoma pokazala, kako izgledajo njene službene obveznosti. Šestletnega Sainta in triletnega Psalma je tako s seboj pripeljala na snemanje pogovorne oddaje The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , kjer je nastopila kot gostja.

Sinova zvezde resničnostnega šova V korku z družino Kardashian sta vsem prisotnim hitro dala vedeti, da sta prisotna v dvorani. Triletni Psalm je namreč pričel glasno govoriti, kar je z odra zaslišala tudi 41-letnica in voditelj Jimmy Fallon. "Slišim otroške glasove," je med pogovorom dejal Fallon. "Fanta, a lahko prenehata. To je vajin prvi dan v službi z menoj, a lahko prosim nehata," je živahna otroka želela umiriti Kardashianova.

Gledalcem je ob tem skušala pojasniti, da sta med gledalci njena dva sinova in hčerka prijateljice Tracy. "Moja dva fanta sta tukaj in slišim ju, kako sta glasna. Fanta, ne uničiti vajinega prvega dneva z mamo v službi," se je ob tem pošalila. Prošnja zvezdnice je 'delovala' zgolj pri starejšemu sinu in njegovi prijateljici, medtem ko je Kimin najmlajši otrok čez nekaj trenutkov zopet postal preveč glasen in zato tudi moral zapustiti dvorano.