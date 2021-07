Kim Kardashian med pandemijo ni želela zapustiti doma

Kim Kardashian je v šovu V koraku z družino Kardashian, ki ga lahko še vedno spremljate na programu Brio, sestri Khloe Kardashian priznala, da med pandemijo ni želela zapustiti svojega doma: "Bilo me je tako strah," je priznala in nato opisala neprijetno situacijo, ki jo je doživela, ko je prvič odšla v javnost. "Ljudje so se skušali fotografirati z mano in jaz sem jim dejala, da se absolutno ne želim fotografirati. Ljudem sem dejala, naj se mi ne približujejo. Zares sem bila anksiozna."