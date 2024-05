Kim Kardashian na Met Gali v visokih petah brez pet

Kim Kardashian je v videoposnetku, objavljenem na uradnem YouTube profilu revije Vogue razkrila, zakaj je na Met Galo odšla v visokih petah brez pet. "To so moji čevlji," je dejala in pokazala prozorne visoke pete s platformo, ki pa niso imete pete. Pojasnila je, da je tak obutek zanjo zelo pametna izbira. Zakaj? "Če bi imela čevelj s peto, bi se peta zatikala v obleko. To je bila moja težava."

Kim je zaradi nenavadnega obutka cel večer preživela na prstih, vsak korak pa je morala narediti zelo premišljeno. "Če želiš nositi takšne čevlje, moraš neprestano stati na prstih in stiskati mišice na nogah. In to bom morala početi. Med testiranjem čevljev je ugotovila tudi, da se tekom večera ne bo morala nasloniti.

Zvezdnica je pojasnila, da je čevelj z visoko platformo ključen za to obleko in da bo morala narediti, kar je potrebno, da to doseže. Zvezdnica, ki je sicer visoka nekaj manj kot 160 centimetrov je z visokimi platformami pridobila po oceni njenega frizerja vsaj 20 centimetrov, kar pomeni, da je bila visoka skoraj 180 centimetrov.

To pa ni edini poseben dodatek, ki ga je tisto noč nosila Kim. Oblikovalec obleke John Galliano je zvezdnici ustvaril spodnjice, ki se ujemajo s toaleto. Razlog za to tiči v dejstvu, da je bila njena obleka polna lukenj, fotografi pa bi jo med sprehodom po stopnicah morda lahko ujeli v neprijetnem položaju. "John je želel, da sem zakrita na vseh pravih delih telesa."