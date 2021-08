Kim Kardashian na plaži: pretiravala z obdelavo fotografij?

40 -letna Kim Kardashian je na Instagramu, kjer ima več kot 241 milijonov sledilcev, delila dve novi fotografiji s plaže. Na prvi je svoje telo obrnila stran od objektiva, na drugi pa se drži za glavo in s tem je v ospredje postavila svoje napete trebušne mišice. Na objavljenih foto posnetkih je tokrat nosila dvodelne črne kopalke, lase pa je imela spete v nizko figo. Zvezdnica je prejela številne komplimente za 'brezhibno' postavo, a med njenimi sledilci so se našli tudi tisti, ki jih je zmotila pretirana obdelava fotografij.

"Koliko si potrebovala, da si obdelala to fotografijo?" jo je vprašala ena od sledilk. "Resnično se vidi, da je Photoshop, malo si pretiravala," je zapisala druga. Nekateri pa so svetovno znani zvezdnici stopili v bran in jo zagovarjali, da so nekateri komentatorji pač samo ljubosumni nanjo in ji ne privoščijo, da je videti dobro: "Zato tako komentiraš, ker sama nisi videti tako dobro." Kljub napornim urnikom pa si zvezdnica vedno vzame čas za treninge, saj telovadi šestkrat na teden.

Na obeh fotografijah je namreč Kim videti brezhibno, njena koža je brez kakršnega koli lepotnega znamenja, ob kar so se njeni sledilci hitro obregnili. To pa ni prvič, da so oboževalci Kim obtožili pretirane obdelave fotografij. Photoshopa sta se v preteklosti večkrat poslužili tudi njeni sestri Khloe Kardashian in Kylie Jenner.

Ni skrivnost, da večina zvezdnikov na Instagramu obdeluje svoje fotografije, pa naj gre za kakšen filter ali dva ali jakost svetlobe ali barv ... A dejstvo je, da nekateri nimajo meja in jih pri tem zanese. Samo pomislite, kolikokrat se vam zgodi, ko vidite nekoga na družbenih omrežjih, pa ga nato spoznate v živo in ne morete verjeti, da gre za isto osebo. Instagram je tako postal prava valilnica lepotnih in modnih trendov, odlična samopromocija za glasbenike in zvezdnike ter nekakšna svetovna 'razstava' fotografij najlepših krajev, ki jih moramo nujno obiskati. Zato imejte v mislih, da ko naslednjič vidite fotografijo kakšne zvezdnice v kopalkah, je popolnost lahko daleč od resnice. In s tem ni nič narobe, pomembno je le, da se v svoji koži dobro počutite.