Kim Kardashian na udaru kritik: preveč obdelala družinsko fotografijo

Kim Kardashian je na družbenem omrežju Instagram objavila galerijo fotografij z božične zabave, na katerih je pozirala tako sama kot skupaj s svojo družino – z mamo Kris Jenner in s sestrami Kourtney Kardashian , Khloe Kardashian , Kendall Jenner in Kylie Jenner ter s svojimi otroki, North , Chicago , Saintom in Psalmom ter nečakinjo Dream . Njeni sledilci fotografij niso dobro sprejeli, saj se je poleg pohval in občudovanja pojavilo tudi veliko kritičnih komentarjev.

Oboževalci so opazili, da so nekatere objavljene fotografije popačene in prekomerno urejene. Spraševali so se celo, ali so bile članice klana Kardashian fotografirane posebej, nato pa s pomočjo fotošopa postavljene skupaj, saj po njihovem noge Kendall Jenner na skupni fotografiji delujejo preveč urejene. "Zakaj? Se je tako težko skupaj fotografirati? Vas ni težje združiti s pomočjo fotošopa? Ta družina je nerazumljiva." "Ali Kendall lebdi?" "Ste se pozabili skupaj fotografirati?" Drugi oboževalci so menili, da je Kim pretiravala z računalniškimi lepotnimi popravki. "Vsaka čeljust je popravljena s pomočjo fotošopa, videti je, kot da so njihove glave računalniško odrezali in prilepili na fotografijo." "Khloejin obraz je popolnoma obdelan."