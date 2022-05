Kim Kardashian nadela še eno ikonično obleko Marilyn Monroe

Zvezdnice resničnostnega šova burna reakcija nekaterih gorečih privržencev legendarne Marilyn Monroe, ki so mnenja, da si Kim Kardashian ni zaslužila nositi ikonične kožne obleke pokojne starlete, očitno ni zmotila, saj se je po koncu Met Gala preoblekla v še eno njeno toaleto. Za zabavo po dogodku je oblekla zeleno kreacijo, v kateri je Monroejeva prejela nagrado Henrietta za svetovno filmsko favoritko.

Po tem, ko se je Kim Kardashian po rdeči preprogi letošnjega Met Gala sprehodila v bleščeči kožni obleki legendarne Marilyn Monroe, ki je domišljiji pustila zelo malo prostora in s tem splet razdvojila na tiste, ki so jo označili za seks simbol sodobnega časa in tiste, ki goreče zagovarjajo dejstvo, da zvezdnica resničnostnega šova nikoli ne bo dosegla tega, kar je uspelo legendarni starleti Hollywooda, se je Kardashianova za zabavo po dogodku oblekla v še eno obleko, s katero se je Monroejeva zapisala v modno zgodovino.

Je Kim Kardashian res sodobna Marilyn Monroe?

"Za popestritev večera po Metu sem se imela čast preobleči v obleko, ki jo je Marilyn Monroe nosila na podelitvi zlatih globusov leta 1962, kjer je prejela nagrado Henrietta za svetovno filmsko favoritko. V mojem iskanju obleke, ki sem jo nosila na slavnostni prireditvi, sem odkrila, da ima muzej v lasti tudi ikonično zeleno obleko z bleščicami," je svojim 308 milijonom Instagram sledilcev zaupala 41-letnica, ki je izgled Monroejeve poustvarila do popolnosti in si priskrbela tudi omenjeno nagrado pokojne starlete. "V nadaljevanju svojega raziskovanja sem ugotovila, da je lastnik zlatega globusa, ki ga je prejela tisti večer, nihče drug kot moj prijatelj Jeff Leatham. Vse to sem videla kot znak, da so se vse zvezde poravnale," je še napisala in pojasnila, da je to eden največjih privilegijev, ki jih je doživela v življenju.

