Tuja scena

Je Kim Kardashian močno retuširala obraz sestre Khloe?

Los Angeles, 30. 03. 2026 13.49 pred 4 urami 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Kim Kardashian in sestra Khloe Kardashian

Kim Kardashian je na Instagramu objavila fotografije s sestro Khloe iz Japonske, ki so sprožile burne odzive. Sledilci namreč menijo, da je Kim obraz svoje sestre močno retuširala.

Kim Kardashian je na družbenem omrežju objavila vrsto fotografij z nedavnega potovanja na Japonsko, kjer so jo spremljali njeni trije otroci in sestra Khloe Kardashian. Fotografije, na katerih sestri pozirata v igralnici, so hitro pritegnile pozornost milijonov sledilcev. Kmalu po objavi pa so se začele pojavljati številne kritike, saj so oboževalci mnenja, da je bil obraz Khloe na eni izmed fotografij močno spremenjen.

Spletni detektivi so hitro zavihali rokave in prečesali vsak piksel fotografije, pri čemer niso varčevali s kritikami. Komentarji, kot so: "Zakaj Khloé izgleda retuširano? Zdi se, kot da so jo prilepili in ji spremenili velikost, da bi bila približno Kimine višine, hahaha," so se glasili na Redditu. Mnogi so si enotni: "Vi v živo sploh ne izgledate tako. Kim, sprejmi svojo starost in pomanjkljivosti. Še posebej Khloé." Drugi so pripomnili: "Ojoj! Khloein obraz izgleda... zanimivo," in dodali: "Videli smo te na zabavi ob oskarjih. Vemo, da ne izgledaš niti približno tako. Prav tako ne tvoja sestra."

Preberi še Ne le Hamilton, s samuraji se je družila tudi Kim Kardashian

A kritike glede digitalno obdelanih fotografij niso bile edina stvar, s katero je 45-letna Kim polnila naslovnice s potovanja v deželi vzhajajočega sonca. Tam se je mudila tudi s svojim novim, domnevnim partnerjem, dirkačem formule 1 Lewisom Hamiltonom.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kim Kardashian Khloé Kardashian Japonska družbena omrežja urejanje fotografij

Cvetoče češnje na Japonskem navdušujejo tudi znane obraze

Sin Arnolda Schwarzeneggerja po stopinjah slavnega očeta

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grickoficko
30. 03. 2026 17.55
Res mi je žal oboževalcev.
JB2024
30. 03. 2026 17.53
Res smo skrenili kot družba, da takim likom dajemo pozornost. Čist mimo.
Pismonosa
30. 03. 2026 15.37
Ki pa je ona slika ko je s Hamiltonom sama? Poglejte to je moj frajer... aja ni slike, ni potrditve
HitraVeverca
30. 03. 2026 14.59
pa koga to briga.
bibaleze
Portal
Najlepša slovenska imena, ki se vračajo: Kako izbrati pravega?
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
To lepotico ljubi Domen Prevc
To lepotico ljubi Domen Prevc
vizita
Portal
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Trik za kremne omake brez uporabe smetane
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
