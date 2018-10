Kim Kardashian naličila svojo petletno hčerko

Kim Kardashian West je ena izmed najbolj znanih resničnostnih zvezdnic, ki je svojo prepoznavnost dosegla predvsem s svojim videzom. Dolga leta je postavljala modne trende, njen način ličenja pa je kmalu postal tako zaželjen, da je začela objavljati tudi krajše posnetke, na katerih kaže, kako poteka njena dvevna rutina nanašanja ličil in kakšne izdelke najraje uporablja.

38-letnica je kljub materinstvu še vedno obraz številnih naslovnic in blagovnih znamk – razlika je le v tem, da zdaj več pozornosti posveča svoji družini in otrokom. V razmerju z glasbenikom Kanyejem Westom je trikrat postala mama, njena najstarejša hči, North West, pa je pred meseci upihnila svojo peto rojstnodnevno svečko. 'Mala Kim' sicer ni ravno izrezana mama, a kljub temu že nekaj časa odločno koraka po njenih stopinjah. Ob zvezdniškima staršema je vedno od glave do peta oblečena po zadnjih modnih trendih, Kim pa je pred kratkim objavila fofografijo, na kateri je njena hči tudi naličena tako, da se barva njenih senčil na vekah ujema z barvo njene svilene majice.