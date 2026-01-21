Naslovnica
Tuja scena

Kim Kardashian naslovila govorice o romanci z Dončićem

Los Angeles, 21. 01. 2026 20.41 pred 35 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Kim Kardashian, Luka Dončić

Khloe Kardashian je v najnovejši epizodi svojega podkasta gostila starejšo sestro Kim Kardashian. Slavni sorojenki sta odgovarjali na vroča vprašanja, med drugim sta naslovili tudi vse lažne govorice o njunih domnevnih zvezah. Članici klana Kardashian - Jenner sta omenili tudi našega Luko Dončića.

"Ali ni noro? Želiš vedeti najbolj noro govorico, za katero so ljudje mislili, da je resnična? Obstaja košarkar, ki je bil, mislim da, menjan k Lakersem, Luka. Pojavil se je lažni komentar na Instagramu, ne vem, od kje je prišel," je začela pripovedovati Kim in parafrazirala svoje lažno sporočilo, ki se je glasilo: "Želim se naučiti slovenščine."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kim je sicer med pripovedovanjem zgodbe slovenščino zamenjala s slovaščino, Khloe pa je poslušalcem in gledalcem svojega podkasta pokazala lažni zajem zaslona, ki je v času Lukove menjave krožil po spletu. "Ne vem, ali je res mislil, da sem jaz, ali je bil tudi njegov odgovor lažen, ampak videti je bilo, kot da ga osvajam," je zagreto poudarila najbolj slavna članica klana Kardashian - Jenner in dodala, da vse od lažnega sporočila ni obiskala tekme ekipe Los Angeles Lakers.

Svojo izkušnjo z lažnimi novicami, ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence, je delila tudi Khloe, katero je javnost v nekem trenutku povezovala z mladim Victorjem Wembanyamajem. Kim so poleg Dončića povezovali tudi s Kevinom Durantom. "Noro, umetna inteligenca je šla izpod nadzora," sta se strinjali sestri.

Lažna komunikacija med Kim in Luko.
Lažna komunikacija med Kim in Luko.
FOTO: Youtube
kim kardashian luka dončić zveza govorice

Igralka Rachel McAdams dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
21. 01. 2026 21.16
ha ha.. da ne bo še Dončič nosil ray-ban ke... kot Macron.
Odgovori
0 0
kor22
21. 01. 2026 21.08
kak je jezna kere jo ne j 5 postov
Odgovori
0 0
jablan
21. 01. 2026 20.55
Upam da ni tolk 🐑da bo šel scto 🐑
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
