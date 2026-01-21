Kim Kardashian naslovila govorice o romanci z Dončićem

"Ali ni noro? Želiš vedeti najbolj noro govorico, za katero so ljudje mislili, da je resnična? Obstaja košarkar, ki je bil, mislim da, menjan k Lakersem, Luka. Pojavil se je lažni komentar na Instagramu, ne vem, od kje je prišel," je začela pripovedovati Kim in parafrazirala svoje lažno sporočilo, ki se je glasilo: "Želim se naučiti slovenščine."

Kim je sicer med pripovedovanjem zgodbe slovenščino zamenjala s slovaščino, Khloe pa je poslušalcem in gledalcem svojega podkasta pokazala lažni zajem zaslona, ki je v času Lukove menjave krožil po spletu. "Ne vem, ali je res mislil, da sem jaz, ali je bil tudi njegov odgovor lažen, ampak videti je bilo, kot da ga osvajam," je zagreto poudarila najbolj slavna članica klana Kardashian - Jenner in dodala, da vse od lažnega sporočila ni obiskala tekme ekipe Los Angeles Lakers.

Svojo izkušnjo z lažnimi novicami, ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence, je delila tudi Khloe, katero je javnost v nekem trenutku povezovala z mladim Victorjem Wembanyamajem. Kim so poleg Dončića povezovali tudi s Kevinom Durantom. "Noro, umetna inteligenca je šla izpod nadzora," sta se strinjali sestri.