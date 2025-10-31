Kim Kardashian meni, da leta 1969 niso pristali na Luni: Sami se prepričajte

Podjetnica, vplivnica in zvezdnica resničnostne serije Kim Kardashian je z eno od zadnjih izjav poskrbela za kar nekaj dvignjenih obrvi. V oddaji The Kardashians , v kateri gledalci in gledalke spremljajo življenje slavne družine, je namreč trdila, da leta 1969 niso pristali na Luni.

Po njenih besedah astronavti posadke Apollo 11 niso pristali na Luni, temveč so zgolj poleteli v vesolje, posnetki pa da so bili ustvarjeni v studiu. Kot poroča Independent, je bila teorija, ki so jo zagovarjali že mnogi, večkrat ovržena.

S tem je pred kamerami želela prepričati tudi igralko Sarah Paulson. Čeprav je bila Paulson nad njeno teorijo skeptična, pa je Kardashian trdila, da se je v tematiko "obsežno poglobila". Kot dokaz ji je poslala "na milijone člankov", povezanih z astronavtoma Buzzom Aldrinom in Neilom Armstrongom.

"Videla sem kar nekaj videov Buzza Aldrina, ko je razlagal, kaj se je dogajalo. Danes pogosto govori o tem. Zakaj bi Buzz Aldrin govoril, da se to ni zgodilo?" je bila skeptična zvezdnica.

Kardashian je nemudoma priznala, da se zaveda, da bo zaradi izrečenih besed tarča kritik na družbenih omrežjih. "Ne glede na vse bodo rekli, da sem nora. Ampak pojdite na TikTok. Sami se prepričajte," je še sklenila.