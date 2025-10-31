Svetli način
Kim Kardashian meni, da leta 1969 niso pristali na Luni: Sami se prepričajte

Los Angeles, 31. 10. 2025 09.17 | Posodobljeno pred 29 minutami

R. M.
7

Kim Kardashian je še ena v vrsti zvezdnic in zvezdnikov, ki trdijo, da astronavti vesoljske odprave Apollo 11 leta 1969 niso pristali na Luni. "Zakaj bi Buzz Aldrin govoril, da se to ni zgodilo?" se je spraševala zvezdnica, ki je o tem pred kamerami želela prepričati tudi igralko Sarah Paulson.

Podjetnica, vplivnica in zvezdnica resničnostne serije Kim Kardashian je z eno od zadnjih izjav poskrbela za kar nekaj dvignjenih obrvi. V oddaji The Kardashians, v kateri gledalci in gledalke spremljajo življenje slavne družine, je namreč trdila, da leta 1969 niso pristali na Luni.

Kim Kardashian trdi, da astronavti leta 1969 niso pristali na luni.
Kim Kardashian trdi, da astronavti leta 1969 niso pristali na luni. FOTO: AP

Po njenih besedah astronavti posadke Apollo 11 niso pristali na Luni, temveč so zgolj poleteli v vesolje, posnetki pa da so bili ustvarjeni v studiu. Kot poroča Independent, je bila teorija, ki so jo zagovarjali že mnogi, večkrat ovržena. 

S tem je pred kamerami želela prepričati tudi igralko Sarah Paulson. Čeprav je bila Paulson nad njeno teorijo skeptična, pa je Kardashian trdila, da se je v tematiko "obsežno poglobila". Kot dokaz ji je poslala "na milijone člankov", povezanih z astronavtoma Buzzom Aldrinom in Neilom Armstrongom.  

"Videla sem kar nekaj videov Buzza Aldrina, ko je razlagal, kaj se je dogajalo. Danes pogosto govori o tem. Zakaj bi Buzz Aldrin govoril, da se to ni zgodilo?" je bila skeptična zvezdnica.

Kardashian je nemudoma priznala, da se zaveda, da bo zaradi izrečenih besed tarča kritik na družbenih omrežjih. "Ne glede na vse bodo rekli, da sem nora. Ampak pojdite na TikTok. Sami se prepričajte," je še sklenila.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
31. 10. 2025 09.43
+2
Ta je že dolgo za luno.
ODGOVORI
3 1
_endrug
31. 10. 2025 09.42
+3
Ne bom si mislil, da je nora, ker vem da je.
ODGOVORI
4 1
Ročak
31. 10. 2025 09.42
+1
Prijateljicam predava o astronomiji in antitelesih, še včeraj je pa mislila, da je klitoris grški premijer.
ODGOVORI
2 1
Ročak
31. 10. 2025 09.39
+3
"Pojdite na Tik tok". Bravo, tam so res same relevantne informacije.
ODGOVORI
4 1
koral45
31. 10. 2025 09.39
+2
Ja, če pa Kim pravi potem bo pa držalo, ona se spozna......
ODGOVORI
3 1
Nace Štremljasti
31. 10. 2025 09.35
-1
punca ima prav,šli so v puščavo
ODGOVORI
3 4
