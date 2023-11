Kim Kardashian: Nočem partnerja, še eno leto bom samska

V novi epizodi resničnostnega šova The Kardashians je 43-letna Kim Kardashian spregovorila o svojem ljubezenskem življenju in povedala, da trenutno ne išče ljubezni. Samskemu življenju se je zaobljubila še vsaj za eno leto, saj naj bi ji to dobro delo.

Zvezdnica resničnostnega šova The Kardashians je v četrtkovi epizodi svojemu frizerju in dolgoletnemu prijatelju Chrisu Appletonu, ki je tik pred poroko z igralcem iz priljubljene serije Beli Lotus Lukasom Gageom, zaupala, da je z ljubeznijo opravila – vsaj za zdaj. Spregovorila je namreč o zmenkih in razkrila načrte za svoje ljubezensko življenje. Te si je zastavila sila preprosto: ostala bo samska vsaj še leto dni. icon-expand Kim Kardashian z dolgoletnim prijateljem, frizerjem Chrisom Appletonom. FOTO: Profimedia Pred dvema letoma je namreč izjavila, da si želi biti v naslednjih dveh letih samska, kar pomeni, da ji je preostalo še eno leto ednine. "Mislim, da bo to dobro zame. Ne iščem ljubezni, zdi se mi, da me ta vedno najde," je pojasnila trenutno stanje na ljubezenskem področju. Appleton je nato mamo štirih otrok vprašal, če misli, da jo v prihodnosti čaka še ena poroka. "Ne vem, mislim, da hodim v krogu," je odvrnila Kim. "Videti si namreč neverjetno, vse imaš pod nadzorom: otroke, posel ... Čutim, da si srečna in na vrhuncu svojega življenja," je frizer nato rekel zvezdnici, ki je priznala, da v njenem življenju vlada mir. "Morda je to pravi trenutek, da sprejmem k sebi tujo energijo," je dodala ustanoviteljica znamke Skims. Septembra se je šušljalo, da sta se Kim in Odell Beckham Jr. začela družiti, saj je slednji nedavno prekinil razmerje s svojim dekletom, Lauren Wood. Njuno zbliževanje naj bi bilo opazno tudi na 31. rojstnem dnevu nogometaša, a zaupanja vreden vir je prepričan, da ostaja za zdaj med njima vse platonično.