Kim Kardashian o možganski anevrizmi: Vse je v redu

Kim Kardashian je delila novice o svojem zdravstvenem stanju, potem ko je v resničnostnem šovu svoje družine razkrila, da so ji zdravniki diagnosticirali možgansko anevrizmo. 45-letnica je med gostovanjem v oddaji Good Morning America spregovorila o tem, kako se počuti po pretresljivi diagnozi, ob tem pa pomirila zaskrbljene oboževalce in jim sporočila, da je z njo vse v redu.
"Videli boste v naslednji epizodi, da sem šla na dodatne preiskave, a na koncu se vse dobro izide," je povedala in poudarila, kako pomembno je, da na prvo mesto postavijo zdravje: "Poskrbite zase in dajte preveriti vse. Zdravje je bogastvo, previdni morate biti z vsem, kar počnete."
Resničnostna zvezdnica je diagnozo najprej razkrila v napovedniku sedme sezone oddaje, ki spremlja življenje njene družine, v videoizseku pa so oboževalci videli, kako se je odpravila na magnetno resonanco, nato pa svoji družini povedala, da so ji odkrili manjšo anevrizmo v možganih. Kot razlog je navedla stres, tega pa naj bi povzročal študij prava, sojenje v Parizu in ločitev od nekdanjega moža Kanyeja Westa.
