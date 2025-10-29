Kim Kardashian o možganski anevrizmi: Vse je v redu

Kim Kardashian je pred dnevi v svoji resničnostni oddaji razkrila, da so ji med rutinsko preiskavo z magnetno resonanco odkrili majhno anevrizmo v možganih. Zvezdnica je s svojo diagnozo šokirala oboževalce, zdaj pa je v oddaji Good Morning America povedala, da je z njo vse v redu in naj ne skrbijo zanjo.

Kim Kardashian je delila novice o svojem zdravstvenem stanju, potem ko je v resničnostnem šovu svoje družine razkrila, da so ji zdravniki diagnosticirali možgansko anevrizmo. 45-letnica je med gostovanjem v oddaji Good Morning America spregovorila o tem, kako se počuti po pretresljivi diagnozi, ob tem pa pomirila zaskrbljene oboževalce in jim sporočila, da je z njo vse v redu.

Kim Kardashian je svojim oboževalcem sporočila, da je z njo po diagnozi vse v redu.

"Videli boste v naslednji epizodi, da sem šla na dodatne preiskave, a na koncu se vse dobro izide," je povedala in poudarila, kako pomembno je, da na prvo mesto postavijo zdravje: "Poskrbite zase in dajte preveriti vse. Zdravje je bogastvo, previdni morate biti z vsem, kar počnete."