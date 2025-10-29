Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kim Kardashian o možganski anevrizmi: Vse je v redu

Los Angeles, 29. 10. 2025 12.27 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Kim Kardashian je pred dnevi v svoji resničnostni oddaji razkrila, da so ji med rutinsko preiskavo z magnetno resonanco odkrili majhno anevrizmo v možganih. Zvezdnica je s svojo diagnozo šokirala oboževalce, zdaj pa je v oddaji Good Morning America povedala, da je z njo vse v redu in naj ne skrbijo zanjo.

Kim Kardashian je delila novice o svojem zdravstvenem stanju, potem ko je v resničnostnem šovu svoje družine razkrila, da so ji zdravniki diagnosticirali možgansko anevrizmo. 45-letnica je med gostovanjem v oddaji Good Morning America spregovorila o tem, kako se počuti po pretresljivi diagnozi, ob tem pa pomirila zaskrbljene oboževalce in jim sporočila, da je z njo vse v redu.

Kim Kardashian je svojim oboževalcem sporočila, da je z njo po diagnozi vse v redu.
Kim Kardashian je svojim oboževalcem sporočila, da je z njo po diagnozi vse v redu. FOTO: Profimedia

"Videli boste v naslednji epizodi, da sem šla na dodatne preiskave, a na koncu se vse dobro izide," je povedala in poudarila, kako pomembno je, da na prvo mesto postavijo zdravje: "Poskrbite zase in dajte preveriti vse. Zdravje je bogastvo, previdni morate biti z vsem, kar počnete."

Preberi še Kim Kardashian v možganih odkrili anevrizmo, za katero krivi bivšega moža

Resničnostna zvezdnica je diagnozo najprej razkrila v napovedniku sedme sezone oddaje, ki spremlja življenje njene družine, v videoizseku pa so oboževalci videli, kako se je odpravila na magnetno resonanco, nato pa svoji družini povedala, da so ji odkrili manjšo anevrizmo v možganih. Kot razlog je navedla stres, tega pa naj bi povzročal študij prava, sojenje v Parizu in ločitev od nekdanjega moža Kanyeja Westa.

kim kardashian anevrizma diagnoza zvezdnica
Naslednji članek

Bo Lindsey Vonn smuči zamenjala za rodeo?

Naslednji članek

Kako se znani obrazi spominjajo krompirjevih počitnic?

SORODNI ČLANKI

Zvezdnica na rdeči preprogi s prekritim obrazom: 'Vizažist ni vesel'

Kim Kardashian šokirala: ne zna oceniti cene tetrapaka mleka

'Kaplja čez rob': Kim izdala kolekcijo spodnjega perila s sramnimi dlakami

Kim Kardashian ali Kris Jenner? 'Izgledata kot dvojčici'

Kim Kardashian pokazala svojo skrivno tetovažo

Kim Kardashian v Italiji z drznimi opravami požela ogromno pozornosti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kaskader
29. 10. 2025 13.45
Od kdaj je pa zdaj kar naenkrat v glavi vse v redu ? 🫣😁🤣
ODGOVORI
0 0
hojladri123
29. 10. 2025 13.03
+2
Ob detajlnem pregledu glave niso tam našli NIČ =P
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 13.16
+3
Točno to.. Kolk jih je podkupila, da so našli možgane.
ODGOVORI
3 0
Guest080
29. 10. 2025 13.45
hahaha dobra but_the_ppl_are_retarded
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330